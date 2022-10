Arcebispo de Aparecida dispara: “Pátria amada não pode ser pátria armada”

Dom Orlando Brandes criticou a disseminação de fake news em seu sermão de Dia de Nossa Senhora Aparecida

Minhas fofoqueiras de plantão aproveitaram o feriado? Ficaram ligadinhas nas fofocas que rodaram o Brasil? Porque eu fiquei e não foram poucas. O arcebispo de Aparecida, São Paulo, não teve papas na língua na hora de passar o seu sermão para os fiéis. Dom Orlando Brandes, citou armas e fake news na missa realizada no Santuário.

“Para ser pátria amada não pode ser pátria armada. Para ser pátria armada seja uma pátria sem ódio. Para ser pátria amada, uma república sem mentiras e sem fake news. Pátria amada sem corrupção. E a pátria amada com fraternidade. Todos os irmãos construindo a grande família brasileira“, declarou.

Vale lembrar que o atual presidente do Brasil é a favor da pauta armamentista, fazendo parte de suas promessas dentro da campanha. Jair também é um dos investigados no inquérito das fake news no STF. Eita!