Aposentadoria? Ana Maria ameaça e assusta Louro Mané

Ana Maria está poucas ideias e ameaça se aposentar em conversa com Gil do Vigor nesta quinta (21). A apresentadora disse que vai fazer os cálculos e se já tiver os pontos suficientes não pensa duas vezes em abandonar a TV, deixando Louro Mané assustado.

“Mudaram as regras, e as pessoas ficam se questionando. Porque é um tal de pergunta aqui, pergunta ali… Quando eu posso me aposentar? Qual é a idade? Quanto tempo falta? As regras de falta vão mudar, e a principal alteração é na idade mínima e no tempo de contribuição!, disse o economista.

“Vou fazer a conta!”, provocou Ana Maria. Louro Mané rapidamente interveio: “Tem que fazer nada! Para com isso! Você não vem, não, hein? Pode parar com essa história!”, cortou o fantoche, despertando risos na loira e no ex-BBB. “Não, não vou parar de trabalhar, não. Você não viu o Gil falando? É pra ganhar os direitos que tem!”, justificou a apresentadora.