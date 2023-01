Após não vender abadás o suficiente, Gusttavo Lima adia Bloco do Embaixador para 2024

Os abadás do cantor estavam sendo vendidos a R$2 mil.

Tem artista que não tem noção mesmo, né? É amores, quem estava ansioso para prestigiar o show do cantor Gusttavo Lima no circuito Barra-Ondina, este ano, pode ir trocando os seus planos, pois, o bloco do cantor não participará mais do evento, pelo menos não este ano.

Segundo o colunista Kadu Brandão, o Bloco do Embaixador foi adiado para o próximo ano, pois o cantor não conseguiu vender o número de abadás o suficiente. Isso porque o artista estava cobrando R$2 mil por abadá, o que é absurdo já que nem mesmo grandes ícones do carnaval baiano como, Daniela Mercury, Claudia Leitte e Durval Lelys cobraram esse preço.