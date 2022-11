Após bate boca com o economista Rodrigo Constantino, o jornalista Cesar Calejon é afastado da Jovem Pan

Mesmo achando que o motivo de seu afastamento da empresa seja por conta da discussão política com o economista, Calejo afirma que sempre foi livre para expressar suas opiniões lá.

E o economista Rodrigo Constantino, vem colecionando brigas com os funcionários da Jovem Pan nesta semana. Após se desentender, na última segunda-feira (14), como o jornalista Cesar Calejon, na última quarta-feira (16), ele também se desentendeu com o comentarista político da Jovem Pan, Leonardo Grandini.

Mas muito se engana quem pensa que esses desentendimentos não tiveram consequências, tiveram sim, mas não para o economista e sim para os funcionários da Jovem Pan. Na tarde de ontem (16), Cesar Calejon, através de seu Twitter, informou aos seus seguidores, que foi afastado da rede.

“Atualização: não estarei hoje no quadro Opinião ou em qualquer outro programa da emissora. Acabo de ser informado que a diretoria se reuniu e adotou essa resolução”, escreveu Calejon.

Admitindo que a empresa não foi clara sobre os motivos que levaram ao seu afastamento, o jornalista relata acreditar que essa decisão tenha sido tomada após o seu embate com o economista. “Não tenho detalhes, mas creio guardar relação com o meu embate com o #Rodrigoconstantino Constantino.”

Apesar de sua suposição, Calejon afirma nunca ter sido censurado pela a empresa. “De qualquer forma, preciso dizer que a Jovem Pan jamais me censurou de nenhuma maneira nas minhas participações em programas como o Morning Show, Linha de Frente, 3 em 1 e Opinião. SEMPRE ME ARTICULEI DE FORMA 100% LIVRE e, por isso, eu agradeço à emissora e desejo sucesso.”

Para quem não acompanhou o bate boca citado acima, confira:

