Envolver: Anitta entra na ‘Billboard Hot 100’ e se torna a primeira brasileira a ter 30 milhões de ouvintes no Spotify

Cantora debutou na posição #74 e conquista cada vez mais dígitos na sua carreira

Passam-se os dias e ‘Envolver’ só cresce para o mundo, cada vez mais ouvintes, mais fãs e mais challenges são lançados de todas as partes do mundo, não é para menos que Anitta entrou no ‘Hot 100’ da Billboard.

Muitos não acreditavam que a música teria tamanha proporção, até a gravadora, Warner, ficou com o pé atrás, mas nossa carioca foi lá e entregou tudo. A música se encontra na posição #74 com o smash hit.

Anitta entra na ‘Hot 100’ da Billboard (Foto: Reprodução)

Vale lembrar que Anitta já conseguiu entrar nas paradas da Billboard, mas com músicas em que fez feat com grandes artistas internacionais, como Cardi B e Mike Towers, com a música ‘Me Gusta’.

E não para por aí, a cantora atingiu a marca de 30 milhões de ouvintes no Spotify, se tornando a primeira cantora brasileira a alcançar a marca. Na atualização de ontem (04) a artista tinha o número de 30.326.602 ouvintes, número que segue crescendo.

Estamos esperando ansiosos para ver os números crescerem ainda mais com o lançamento do novo álbum ‘Versions of Me’, o falecido ‘Girl From Rio’ que passou por uma repaginada. Vem com tudo!