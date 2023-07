Anitta defende Cardi B ter jogado microfone em fã: “Eu ia fazer igualzinho”

A rapper dos EUA estava se apresentando no palco quando jogam bebida nela e Cardi não pensa duas vezes antes de jogar o microfone

Depois que Cardi B jogou o microfone em um fãs que estava na plateia do seu show, Anitta não ficou calada e resolveu dar sua opinião sobre a história. A brasileira disse que faria igual, afinal, o fã jogou bebida na cantora antes de receber a microfonada.

“Me deu um grande prazer ver, ela tacando o sarrafo. Eu ia fazer igualzinho, demônio”, disse a Girl From Rio nos stories.

A musa ainda comentou que virou tendência jogar coisas nos cantores. “Agora as pessoas estão fazendo isso para hypar na internet, né? Jogando coisa no artista que tá no palco. Me dá um ranço, me dá um ódio… Me sobe um negócio aqui, ó”

E completou: “Se cai em mim e me leva pro hospital, igual a Bebe [Rexha]… Me leva pro hospital que eu vou levar você juntinho aqui, ó. Bato a cabeça, vai eu e você pro hospital. Quer ficar comigo? Vamos ficar juntos, fdidos. Joga a prra do telefone, eu quebro. Se for Samsung não quebro não, se for outro eu quebro”.