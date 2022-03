”Estavam passando a mão em mim”, revela Angélica ao ter sofrido violência sexual

Apresentadora contou que em uma viagem à Paris ela foi apalpada por um grupo de jovens

Minha gente, está cada vez mais difícil ser mulher no Brasil (e não só no nosso país), e é bom saber que não são só as pessoas anônimas que são vítimas de violência ou abuso sexual. Em um bate papo com Luciana Temer, Angélica Huck contou que já sofreu violência sexual em uma viagem à Paris.

A apresentadora, que na época tinha 15 anos, foi ao país para participar de um festival com sua música sucesso, “Vou de Táxi”, e ao fazer umas fotos um grupo de parisienses se interessaram na brasileira e pediram uma foto também. Angélica conta que eles foram se aproximando e passando a mão em seu corpo.

Angélica revelou ter sofrido violência sexual com 15 anos (Foto: Reprodução)

“Ficou passando a mão na minha bunda, passando a mão em mim inteira e eu não fiz nada, fiquei petrificada”, contou a loira.

Angélica contou que não teve reação, como muitas vítimas de abuso. “Eu estava sendo ali, violentada, estavam passando a mão em mim. Ninguém viu, eu sabia e não tive reação nenhuma”, disse.

A cantora resolveu quebrar o silêncio depois de muito tempo, porque esse assunto nunca veio à tona, demonstrando o quanto é importante que a vítima fale e trate seus traumas. Estamos juntas nessa.