Ana Maria Braga leva web á loucura ao aparecer voando no Mais Você

Quando a gente pensa que Ana Maria Braga não pude se superar no quesito surpreender o público, ela simplesmente vem e joga na cara o quanto estamos errados. Nesta sexta-feira (1), a apresentadora impressionou os fãs ao aparecer “voando” no programa durante um bate-papo com o Louro Mané.

Genteee, eu não aguentei quando o Louro apareceu vestido de Oompa- Loompa com peruca verde e tudo. A caracterização do nosso querido papaguaio foi a roupinha dos famosos ajudantes de Willy Wonka, do filme clássico “A Fantástica Fábrica de Chocolates”.

Ana Maria, então, foi até o papagaio falar do longa “Wonka”, que chega aos cinemas no próximo dia 7 e vai contar a história do protagonista, desta vez interpretado por Timothée Chalamet.

Então, o Oompa-Loompa Louro Mané ofereceu um chocolate para Ana Maria e acabou “voando” no programa após comê-lo. Esse momento divertido faz alusão aos doces com “poderes especiais” do filme. Esse momento divertido fez parte da divulgação do filme sobre a origem de Willy Wonka, criador de “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, sucesso dos cinemas.

Nas redes sociais o momento rendeu memes e muita diversão. “Ana Maria voando e falando com papagaio, eu quero meu final de semana assim”, brincou uma conta.

“A Ana Maria Braga começando a voar do nada no meio do programa”, disse outro perfil. “Olho para a TV e simplesmente a Ana Maria flutuando”, brincou mais uma.