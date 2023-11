Ana Hickmann revela sobre comentários maldosos do marido: “Ninguém quer uma Ana Hickmann velha’.”

Na entrevista ao Domingo Espetacular, a apresentadora acabou confessado que vivia num relacionamento tóxico.

Genteeeeee, quanto mais Ana Hickmann falava nessa entrevista, mas horrorizada e transtornada eu ficava. A apresentadora também afirmou ter vivido um relacionamento tóxico com Alexandre: “Tentei me desvencilhar da relação por algumas vezes. Mas as pessoas ao seu redor tentam te convencer de que você está errada. De que ele está só te protegendo. […] Ele tinha o dom muito grande de me fazer me sentir uma m***.”

“Eu sempre fui uma mulher muito forte. Mas, ao mesmo tempo, a única pessoa que eu dizia categoricamente que eu confiava 100% era nele. Aí acontece o que? Me aproximava… ‘Por que você não tá se cuidando? Tá gorda, vai ficar velha, ninguém quer uma Ana Hickmann velha’.” Que vontade de dar uns tapas nesse homem, meu Deus.

“Ele controlava minha agenda pra qualquer coisa, não só meus trabalhos, determinava dia da academia, do médico. Me azucrinava pra parte de cirurgia plástica depois que tive meu filho, que eu tinha que fazer isso”, continuou.