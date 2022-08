Almoço de Jair Bolsonaro com Guilherme de Pádua foi uma má interpretação

É o tal da informação com duplo sentido, as pessoas interpretam como querem. Segundo o colunista Leo Dias, para o Metrópoles, a notícia que o presidente Jair Bolsonaro (PL) e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, almoçaram com Guilherme de Pádua e a esposa Juliana Lacerda, no último domingo,07, em Belo Horizonte, Minas Gerais, são falsas.

Segundo informações da coluna o restaurante tinha cerca de 300 pessoas e uma das pessoas era a autoridade e sua esposa. A primeira-dama tirou foto com mais de 100 pessoas, e uma delas era a mulher do assassino de Daniella Perez. Dando entender que eles almoçaram juntos.