Alessandra Negrini dá patada em jornalista: “Acho que você não entendeu a proposta”

Atriz foi questionada sobre o motivo de usar pouca roupa nas redes sociais em época de carnaval

Vamo dale, pra não tomale, né? Alessandra Negrini acabou com a raça de um jornalista que questionou o motivo dela posar no seu Instagram com pouca roupa. A atriz foi categórica ao dizer que ele não entendeu a proposta e não deu mais detalhes sobre o assunto.

“Acho que você não entendeu a proposta. Eu sou musa de um bloco em São Paulo e essa era a ideia”, disse ela.

Ela ainda ressaltou que jamais seria rainha de bateria ou musa de escola de samba, declarando sua torcida para a Mangueira. “Gosto muito, acho uma escola que tem força, mas não é pra mim”, completou.