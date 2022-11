“Adriane Galisteu eu queria acreditar em você, o problema está na minha certidão de nascimento que diz que não nasci ontem”, dispara irmã de Deolane

As críticas vieram pois a apresentadora do reality disse que não sabia que era o aniversário de Deolane.

Que essa edição da fazenda está rendendo muitos atritos, não é novidade pra ninguém, porém esses atritos não estão acontecendo apenas entre os participantes. Ontem (02), a irmã da participante Deolane, a advogada Dayanne Bezerra, utilizou as suas redes sociais para criticar a forma com que a apresentadora do reality, Adriane Galisteu, tem se portado em relação a Deolane.

Em seu Twitter, a advogada critica a apresentadora por não saber sobre o aniversário da irmã. “Teve bolo, parabéns, tentativa de ovada nela e você não sabia que o aniversário dela era hoje? Se preserve mulher e nos preserve.”

Aproveitando o momento, a irmã da peoa aproveitou para alfinetar a ética trabalhista de Galisteu. “Galisteu, você ter uma torcida, um participante favorito é um direito seu como ser humano e espectadora, mas, você deixar evidente é antiético.”

Antes que a mesma fosse acusada de vitimíssimo, ela declarou: “Isso não é vitimíssimo, até porque ela não precisa disso, mas, isso que você fez foi o famoso ‘tiro no pé’”.

