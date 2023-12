‘Acabaram com meu dia’, Lipe Ribeiro revoltado ao ter sido furtado por motorista de aplicativo

O influenciador é pai de Dom, de seis meses de vida, relatou nas redes sociais que o motorista ter roubo o bolo e os doces da festa de seu filho.

Vocês devem estar se perguntando “Quem rouba um bolo?”, parece irreal, mas isso já aconteceu comigo, tá? Há alguns anos, um entregador de um app de delivery roubou uma encomenda minha que uma amiga tinha mandado de mimo. A pior parte foi entrar em contato com o app e a loja para “tentar” resolver o ocorrido.

Por isso, eu entendo totalmente a indignação do Lipe Ribeiro, que usou os stories de seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (15) para esbravejar sua frustação e também denunciar o suposto roubo de um bolo encomendado por ele para celebrar os seis meses de Dom, fruto de seu relacionamento com Andressa Castorino.

O veterano do De Férias com o Ex disse que pediu um carro de aplicativo para levar o bolo e os doces da festa até a sua casa na parte da tarde. “Eu estou muito puto com esse merda desse motorista”.

Segundo ele, o motorista avisou a Andressa que estava na fila de carros para entrar no condomínio, e perguntou se poderia deixar a encomenda com alguém sem que precisasse passar pelo portão de entrada. “Não tinha ninguém em casa, eu estava na obra e ela estava na rua. Ele simplesmente cancelou, e ficou com o bolo do Dom”.

Então, o influenciador publicou cliques da mesa de doces vazia. “No aniversário do Domzinho não vamos ter bolo nem docinhos, estava tudo tão lindo. Acabaram com meu dia”, confessou. Uma hora depois, Lipe atualizou os fãs e mostrou que o bolo havia sido recuperado. Ele contou que o motorista cobrou R$ 80 para devolver o doce, e ainda o acusou de falsificar nome e foto no aplicativo de transporte.