“A gente se odiava. Achava ele um merda e ele me achava uma marrenta”, diz Bruna Griphao sobre João Vicente

Atriz trocou diversas histórias com Cara de Sapato sobre o amigo em comum dos dois

Cara de Sapato e Bruna Griphao tem boas histórias ao lado de João Vicente. A atriz contou que o mudo do ‘Porta dos Fundos’ a odiava e que a relação era recíproca entre eles. Sapato ainda contou que ele tem mania de dar beliscões nele.

“A gente se odiava. Achava ele um merda e ele me achava uma marrenta. A gente convivia todo o dia, a gente meio que se ignorava, mas ok (…). Não sei o que aconteceu, mas de tanto a gente ‘sair na porrada’, teve um dia que a nossa chavinha virou e a gente começou a se amar muito. Ele é muito pentelho. A gente malha no mesmo lugar e ele tem mania de pegar as coisas da academia e colocar dentro da minha bolsa. Às vezes, eu chego em casa e estou com um bagulho de academia na minha bolsa”, disse Bruna.

Cara de Sapato ainda respondeu: “Ele tem mania de dar beliscões. Da última vez, ele tomou um tombo. Derrubou a taça de vinho, bateu na cortina, teve que tirar a cortina. Falei: ‘Meu santo é forte, irmão. Brinca comigo'”.

A atriz ainda contou que já foi com o controle do ar condicionado da academia na bolsa. “Ele é muito chato com essas brincadeiras. Ele não para. Às vezes, eu estou no meio da academia: ‘Caralho, o que o controle do ar da academia está fazendo dentro da minha bolsa?’. Tipo assim, eu vou embora e vou deixar o ar ligado na academia”.