A Fazenda: Rachel Sheherazade aciona advogado ao vivo

A jornalista foi acusada de racismo por Cariucha e não teve papas na língua na hora de chamar a justiça para resolver o problema

Cariucha armou uma emboscada para Rachel Sheherazade e ela infelizmente caiu. A jornalista não se lembrou do que disse em uma das brigas com a funkeira e acabou sendo acusada de racismo. Rachel ainda acionou o seu advogado ao vivo para resolver a questão com a funkeira.

Cariucha ainda debochou de Rachel e disse que tinha dois bons advogados gays para tratar o caso. O advogado André Fróes de Aguillar ainda ressaltou em seu Twitter: “Vou ter que enfrentar dois advogados dos bons, segundo a participante! Aff! Tadinha vai morrer numa grana! Rachel já está tudo pronto”, escreveu.

“Estamos pedindo uma indenização de 40 salários mínimos [cerca de R$ 52,8 mil], porque para ela sentir a força e as consequências de suas palavras é necessário mexer no bolso”, explicou Kaio Perroni, representante de Lucas.