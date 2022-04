Jon Batiste leva prêmio de álbum do ano no Grammy

A cerimônia aconteceu neste último domingo em Las Vegas, nos Estados Unidos; O momento também foi marcado com algumas homenagens

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelensky, fez uma participação na cerimônia do Grammy, que aconteceu na noite deste domingo, 3, em Las Vegas (EUA). Em vídeo, Zelensky questionou à audiência “o que é mais oposto à música?”, em referência à invasão russa que acontece no país em que preside.

Durante sua fala, Zelensky comentou: “nossos músicos usam coletes à prova de balas em vez de smokings. Eles cantam para os feridos. Nos hospitais. Mesmo para aqueles que não podem ouvi-los. Mas a música vai aparecer de qualquer maneira.” E continuou: “Em nossa terra, estamos lutando contra a Rússia, que traz um silêncio horrível com suas bombas. O silêncio mortal”. O presidente ucraniano disse à audiência do Grammy que tinha o sonho de que ucranianos pudessem ser livres. “Preencha o silêncio com sua música”, pediu na mensagem

O vídeo do presidente ucraniano foi seguido por uma apresentação do cantor John Legend, que apresentou a música Free ao lado da ucraniana Mika Newton e da poeta Lyuba Yakimchuk.

O Estadão faz a cobertura ao vivo do evento no Twitter, comentada pelo colunista Murilo Busolin e pelos jornalistas João Abel e Carla Menezes.

Prêmios da noite

Os destaques da noite de premiação ficaram para o cantor Jon Batiste, para o duo Silk Sonic e para a cantora Olivia Rodrigo. Indicado em 11 categorias, Batiste levou para casa cinco gramofones, incluindo melhor clipe, com a música Freedom, além de levar para casa o prêmio mais importante da noite, o de álbum do ano.

Já o duo Silk Sonic, formado pelos artistas Bruno Mars e Anderson .Paak, venceu nas quatro categorias em que concorria. Os parceiros levaram para casa os prêmios de gravação do ano, música do ano, performance R&B e música R&B por Leave the Door Open.

A cantora Olivia Rodrigo se destacou vencendo em três das dez categorias principais, cujos prêmios são dados durante a premiação transmitida pela TV. Olivia levou os gramofones de artista revelação, melhor performance solo pop e melhor álbum vocal de pop.

Homenagens

A homenagem póstuma, tão comum às premiações, teve a lembrança, principalmente, do baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, encontrado morto em um quarto de hotel no último dia 25. Durante sua apresentação, a cantora Billie Eilish também homenageou o músico.

A cantora Marília Mendonça também foi lembrada. Sua foto apareceu no telão durante a homenagem, que também lembrou de nomes como Charlie Watts, Young Dolph e Vicente Fernández.

Além da apresentação de Billie Eilish, a noite contou com a presença no palco de diversos nomes. Entre eles BTS, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Justin Bieber e Lady Gaga, que cantou jazz. A cerimônia do Grammy foi apresentada pelo comediante Trevor Noah.

Confira a lista de vencedores nas principais categorias:

Artista revelação

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Canção do ano

Bad Habits – Ed Sheeran

A Beautiful Noise – Alicia Keys & Brandi Carlile

Drivers license – Olivia Rodrigo

Fight For You – H.E.R.

Happier Than Ever – Billie Eilish

Kiss Me More – Doja Cat e SZA

Leave The Door Open – Silk Sonic

Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

Peaches – Justin Bieber com Daniel Caesar & Giveon

Right On Time – Brandi Carlile

Melhor performance solo pop

Anyone – Justin Bieber

Right On Time – Brandi Carlile

Happier Than Ever – Billie Eilish

Positions – Ariana Grande

Drivers license – Olivia Rodrigo

Melhor álbum vocal de pop

Justice (Triple Chucks Deluxe) – Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) – Doja Cat

Happier Than Ever – Billie Eilish

Positions – Ariana Grande

Sour – Olivia Rodrigo

Melhor álbum de R&B

Temporary Highs In The Violet Skies – Snoh Aalegra

We Are – Jon Batiste

Gold-Diggers Sound – Leon Bridges

Back Of My Mind – H.E.R.

Heaux Tales – Jazmine Sullivan

Melhor música de rap

Bath Salts – DMX featuring JAY-Z and Nas

Best Friend – Saweetie featuring Doja Cat

Family Ties – Baby Keem featuring Kendrick Lamar

Jail – Kanye West featuring JAY-Z

M Y .L I F E – J. Cole featuring 21 Savage and Morray

Melhor performance de rap

Family Ties – Baby Keem featuring Kendrick Lamar

Up – Cardi B

M Y .L I F E – J. Cole featuring 21 Savage and Morray

Thot Shit – Megan Thee Stallion

Melhor álbum country

Skeletons – Brothers Osborne

Remember Her Name – Mickey Guyton

The Marfa Tapes – Miranda Lambert, Jon Randall, and Jack Ingram

The Ballad of Dood & Juanita – Sturgill Simpson

Starting Over – Chris Stapleton

Melhor performance em grupo ou dupla de pop

I Get A Kick Out Of You – Tony Bennett & Lady Gaga

Lonely – Justin Bieber & benny blanco

Butter – BTS

Higher Power – Coldplay

Kiss Me More – Doja Cat Featuring SZA

Gravação do Ano

I Still Have Faith In You – ABBA

Freedom – Jon Batiste

I Get A Kick Out Of You – Tony Bennett & Lady Gaga

Peaches – Justin Bieber com Daniel Caesar & Giveon

Right On Time – Brandi Carlile

Kiss Me More – Doja Cat e SZA

Happier Than Ever – Billie Eilish

Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

Drivers license – Olivia Rodrigo

Leave The Door Open – Silk Sonic

Álbum do ano

We Are – Jon Batiste

Love For Sale – Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) – Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) – Doja Cat

Happier Than Ever – Billie Eilish

Back Of My Mind – H.E.R.

Montero – Lil Nas X

Sour – Olivia Rodrigo

Evermore – Taylor Swift

Donda – Kanye West

