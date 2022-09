Jojo Todynho é escalada pela Globo para comandar Central da Copa

Na noite desta quinta-feira (1º), a Globo fez o anúncio sobre a atração, que ficará no ar entre os meses de novembro e dezembro deste ano

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Jojo Todynho pode até não entender muito de esquemas táticos de seleções de futebol no mundo afora, mas a Globo decidiu apostar assim mesmo na cantora. Ela vai apresentar o Central da Copa ao lado de Alex Escobar.

Além da dupla, estarão também na bancada da atração Marcelo Adnet, Lucas Gutierrez e Galvão Bueno. O narrador, que não renovará com a emissora e irá fazer a sua última Copa do Mundo, será o responsável por relembrar momentos históricos de copas anteriores. Ele cobriu 10 mundiais em 41 anos de casa.

Já o humorista Marcelo Adnet irá apresentar um quadro com esquetes e imitações chamado “Que Doha É Essa”. Enquanto o jornalista Lucas Gutierrez terá a função de mostrar torcidas espalhadas pelo mundo.

A Copa do Mundo 2022 começa no dia 20 de novembro e termina no dia 18 de dezembro. Ao todo, serão 64 partidas, disputadas por 32 seleções. O Brasil está no Grupo G do Mundial e vai estrear no dia 24 de novembro contra a Sérvia, às 16h (de Brasília). Suíça e Camarões completam a chave