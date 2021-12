Isabella Scherer, vencedora do MasterChef, quer chance na TV após título

A ficha da atriz e cozinheira Isabella Scherer, 25, de que ela é a mais nova campeã do MasterChef Brasil (Band) ainda não caiu. Porém, o que já sabe é que agora tem um norte a seguir. A gastronomia é sua prioridade.

sabella levou a melhor na final do reality da Band ao enfrentar Eduardo Prado e Kelyn Kuhn. Segundo o chef e jurado Henrique Fogaça, ela era a candidata que mais pensava fora da caixa.



“O prêmio [de R$ 300 mil] vou guardar por enquanto, mas quero estagiar, aprender, viver o dia a dia da cozinha profissional do zero. Não tem mais como a culinária sair do radar, é o que mais amo fazer”, comenta ela em entrevista ao F5.



Atriz de formação e empresária do ramo da moda, Isabella conta que a atuação deverá ficar de lado. Mas nada impede que consiga atrelar os dois universos num futuro projeto.



“Quem sabe no futuro? Um programa de TV seria o mais incrível de tudo, juntar as câmeras com a comida. Seria incrível, mas precisa chegar convite”, comenta. Outro convite que ela aguarda é uma chance de trabalhar com Helena Rizzo, sua chef favorita. Apesar de haver essa sondagem, ela prefere esperar para divulgar.



“Sempre fui muito fã do reality e queria participar, mas tinha medo de me inscrever. Quando a Helena entrou [no lugar de Paola Carosella] eu tomei coragem. Foi a realização de um sonho. Sou grata por ter encontrado o que faz meu coração bater mais forte”, reflete.



Filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, Isabella conta que o pai está radiante com a felicidade dela. “Para ele o mais importante foi me ver fazendo o que eu amo, me descobrindo. Nossa vida sempre foi nos reunir numa mesa para conversar, cozinhar. Meus pais estão orgulhosos”, revela.



Em entrevista ao F5 antes de o resultado final sair, a competidora já dizia ter confiança na vitória. Segundo ela, o principal desafio foi lidar melhor sob pressão e se cobrar menos do que os outros. “Essa leveza jogou a meu favor na decisão. No fim, acredito mais em mim e na minha loucura, no meu feeling”, conclui.