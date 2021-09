Integrantes do grupo k-pop Stayc fazem cover de ‘Penhasco’, de Luísa Sonza

O Stayc foi lançado pela High Up Entertainment em 2020. Em novembro do ano passado, as meninas estrearam com o primeiro single Star to a Young Culture

Sieun e Yoon, integrantes do grupo de k-pop Stayc, fizeram um cover da cantora Luísa Sonza. Elas interpretaram a música Penhasco, em um clipe que faz um compilado de trechos de trabalhos de artistas de todo o mundo.

Além da homenagem a brasileira, as cantoras interpretaram Stay, de Justin Bieber, Bad Habits, de Ed Sheeran, Test Me, de 4EVE, Beggin’, de Måneskin, To The Bone, de Pamungkas, Bedroom, de Anne-Marie, e Butter, do BTS.

Após paralisação por causa da pandemia de covi-19, o grupo k-pop voltou em abril com a música ASAP. O videoclipe atingiu 20 milhões de visualizações em nove dias.

No mix de covers de artistas internacionais, as coreanas cantaram a música de Luísa Sonza em português. O trecho pode ser conferido a partir do segundo minuto do clipe.

Estadão Conteúdo