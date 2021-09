Alok lança 3ª compilação reunindo mais de 30 artistas

Com mais de 600 milhões de plays no Spotify, a gravadora CONTROVERSIA vem solidificando seu catálogo nacional e internacional em apenas dois anos de existência

Com mais de 600 milhões de plays no Spotify, a gravadora CONTROVERSIA vem solidificando seu catálogo nacional e internacional em apenas dois anos de existência. Chefiado por Alok, 5º melhor DJ do mundo – de acordo com a revista britânica DJ Mag -, o selo chega ao seu 100º lançamento com “Alone”, faixa do próprio label boss em parceria com ALOTT e Apophis, e anuncia a terceira edição de sua conhecida compilação, “CONTROVERSIA by Alok Vol. 003”.

Um dos maiores representantes da música eletrônica do Brasil, Alok conta que a label foi criada com a ideia de dar espaço e visibilidade para artistas nacionais e internacionais – o que podemos dizer que eles têm feito muito bem. O “V.A” (vários artistas) é um recurso frequentemente utilizado pela gravadora, reunindo diversas produções nacionais e internacionais já lançadas ou inéditas.

“Há um número muito expressivo de artistas da cena que se envolvem de maneira compromissada nas suas produções e, vê-los nessa compilação, me deixa extremamente feliz. Nosso papel é justamente gerar mais espaço e oportunidade para talentos que ajudam a construir uma cena eletrônica mais forte.” , afirma o DJ e produtor.

O volume três da compilação reúne 19 faixas, sendo 10 inéditas. Já prepare os fones de ouvido ou a caixa de som, pois entre as novidades estão:

– Alok, ALOTT & Apophis – Alone

– Kohen & Parah Dice – Bring Me To Life

– Schutzer – Be Right (feat. Pershard Owens)

– Rednod & Murat Salman – Wicked Game

– ALAS – Diesel (feat. SARRIA)

– Mister Ruiz – Dead to Youn – Golden Skin (feat. Rickysee)

– Delfrate, Samir, Thiago Ferraz – I Bet On You

– Charles B & Lucas Butler – Tell M

– Dropack, Zambelli & Zeemae

– FERGO – Like Home

As outras nove faixas do V.A já são conhecidas pelos fãs da cena eletrônica e, principalmente, pelos admiradores da label. São elas:

– Hawk, Reznikov & Joey Busse – Here to Say (Na Na Na)

– Selva – Friends (with Robert Falcon)

– Volkoder & Tribbs – Whisky (feat. Reja Jay)

– Moodshift – All Of You

– Tom Enzy & Rion S – Who We Are

– Future Class – I Wanna Go

– Zuffo & ZOOTAH – Don’t Wake Me Up

– RQntz & Berchi – Hurting Me Inside (feat. Siera)

– Bluckther & Able Faces – Lights Go Down

O compilado “CONTROVERSIA by Alok Vol. 003” já está disponível nas principais plataformas digitais. Não perca os lançamentos da label e corra para conferir!