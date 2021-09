Duran Duran lança “TONIGHT UNITED”

Produzida pelo lendário Giorgio Moroder, a música apresenta uma nova sonoridade para um grupo que quer sempre se reinventar

O Duran Duran celebra a união entre as pessoas em seu novo single “TONIGHT UNITED”. Produzida pelo lendário Giorgio Moroder, a música apresenta uma nova sonoridade para um grupo que quer sempre se reinventar. Este é um lançamento BMG disponível em todas as plataformas de música digital.

Ouça “TONIGHT UNITED”: https://duranduran.lnk.to/TonightUnited

Faça pré-save e compra do álbum “FUTURE PAST”: https://duranduran.lnk.to/FuturePastPR

“Duran Duran e Giorgio Moroder. Essa é uma música pensada para um mundo que está se reunindo novamente”, reflete o vocalista Simon Le Bon.

“TONIGHT UNITED” será apresentada ao vivo em um evento que propõe a reflexão sobre a união: o festival online Global Citizen Live, que apresentará grandes nomes da música mundial em 24h de arte e política. A faixa do Duran Duran foi escolhido como uma das músicas-símbolo do evento.

Confira o Global Citizen Live:

Um olhar pro futuro está presente em cada passo deste novo álbum do Duran Duran, que será lançado no dia 22 de outubro com o preciso nome de “FUTURE PAST”. O trabalho traz colaborações que ampliam o universo do Duran Duran. Moroder e o conceituado Erol Alkan assinam produção de faixas e CHAI, Graham Coxon (Blur), Mark Ronson, Tove Lo, Ivorian Doll e Mike Garson aparecem como participações especiais.

Assista ao clipe de “INVISIBLE”: https://duranduran.lnk.to/InvisibleVideoPR

Assista “MORE JOY!” (feat CHAI):

Ouça “ANNIVERSARY”: https://DuranDuran.lnk.to/AnniversaryPR

“Quando entramos em estúdio pela primeira vez, no final de 2018, eu estava tentando convencer os caras que tudo o que precisávamos fazer era escrever duas ou três faixas para um EP. Quatro dias depois, tínhamos a base de 25 canções muito fortes, que precisamos desenvolver com calma. Então aqui nós estamos, em 2021, com nosso 15º álbum de estúdio querendo se libertar”, comenta Simon.

“TONIGHT UNITED“, junto dos singles “ANNIVERSARY”, “MORE JOY!” e “INVISIBLE”, está disponível em todas as plataformas de música. “FUTURE PAST” já se encontra em pré-venda.

Siga Duran Duran: https://www.duranduran.com