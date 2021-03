Imagine Dragons está de volta com duas músicas, “Follow You” e Cutthroat”

Os últimos anos foram difíceis para o Imagine Dragons e para o mundo no geral

A banda Imagine Dragons está de volta com duas novas canções — “Follow You” e “Cutthroat” — e lyric videos para acompanhar cada uma. Lançadas hoje, as duas faixas marcam o retorno da banda multiplatinada e vencedora do GRAMMY® desde “Origins”, seu álbum de 2018.

“Follow You”, que foi produzida por Joel Little, é uma canção de amor com uma guitarra marcante e arranjos complexos. O vocalista Dan Reynolds escreveu a faixa durante um momento decisivo em seu casamento. Ele estava prestes a assinar os papéis do divórcio quando recebeu uma mensagem de sua esposa tão cheia de clareza que o abalou profundamente. O casal adiou sua separação para a semana seguinte – e depois para sempre. Ouça, baixe e assista aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/FollowYouPR .

“Cutthroat” é um hino que acena para o punk e fala sobre matar o crítico dentro de você. O Imagine Dragons gravou a música com o produtor Rick Rubin em seu estúdio Shangri-La, em Malibu. Ouça, baixe e assista aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/CutthroatPR .

Os últimos anos foram difíceis para o Imagine Dragons e para o mundo no geral. Enquanto os membros da banda lutavam com a dor de perder amigos e familiares, ao lado de outras lutas profundamente pessoais, Reynolds anunciou em dezembro de 2019 que ia tirar um tempo para se concentrar no crescimento pessoal e familiar. Então veio a pandemia. No entanto, o intervalo provou ser uma fonte de renovação criativa.

“Foi preciso me afastar de tudo para encontrar muito mais clareza e felicidade”, explica Dan Reynolds.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com 40 milhões de álbuns e 50 milhões de canções vendidas globalmente, bem como 60 bilhões de streams combinados, Imagine Dragons foi a banda de rock campeã de vendas dos anos 2010, mesmo quando estavam ocupados reinventando o gênero. As Top 3 canções de rock da década da Billboard pertencem à banda – “Believer”, “Thunder” e “Radioactive”.

Formado em 2009, o Imagine Dragons desenvolveu uma base de seguidores com uma série de EPs lançados independentemente antes de fazer sua estreia na gravadora KIDinaKORNER/Interscope com o EP de 2012 “Continued Silence”. “Night Visions”, seu álbum de estreia em 2012, estreou na segunda posição da Billboard 200 e a faixa “Radioactive” liderou a parada Hot Rock Songs da Billboard, ganhou um GRAMMY de “Melhor Performance de Rock” e alcançou o status de Diamante da RIAA. O álbum “Smoke + Mirrors”, de 2015, estreou no primeiro lugar da Billboard 200. “EVOLVE”, que seguiu em 2017, ganhou uma indicação ao GRAMMY de “Melhor Álbum Pop Vocal” e lançou três grandes sucessos nas rádios alternativas: “Believer”, a indicada ao GRAMMY, “Thunder” e “Whatever It Takes”. Todas as três músicas também foram Top 5 hits no Top 40 das rádios, com “Thunder” subindo para a primeira posição do ranking. O quarto álbum da banda, “ORIGINS”, estreou no topo das paradas da Billboard Alternative Albums e Top Rock Albums e o single “Natural” ficou nove semanas no primeiro lugar dos charts nas rádios alternativas e estabeleceu o recorde de a “mais tocada em uma semana” em todos os tempos.

Embora o Imagine Dragons tenha se tornado um dos maiores artistas do mundo, eles mantiveram a intimidade e a honestidade em seu âmago, mantendo uma inquietação criativa impressionante, como atestam suas canções mais recentes — “Follow You” e “Cutthroat”.