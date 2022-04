“Guerra” de Deolane com “mendigo do amor” vai parar nos tribunais

4° Round: após troca de farpas nas redes sociais, mendigo leva Deolane à justiça. Quem vai ganhar esse embate?

Givaldo Alves conhecido como “mendigo do amor”, se tornou manchete de vários veículos de comunicação depois que se envolveu em uma polêmica com um personal trainer e sua esposa em Brasília.

A cantora e advogada Deolane Bezerra tem se mostrado insatisfeita com toda a atenção que o mendigo tem recebido, segundo ela, não estava mais aguentando entrar nas redes sociais e ver a cara dele, e quem seguisse o Givaldo deveria parar de seguir a mesma.

Depois de todas essas declarações na manhã desta quinta-feira (7) o sem-teto resolveu processar a cantora por difamação. A advogada também contou que ainda não foi notificada pela justiça sobre o caso. Segundo um documento publicado pela colunista da Record TV Fabíola Reipert, Givaldo acusa Deolane de calúnia.

Como chegou a esse ponto?

Reprodução

Na última segunda-feira (4) a cantora usou as redes sociais para criticar as atitudes do mendigo e toda a fama que está recebendo das mídias.

A reclamação veio depois que Gilvado participou de uma festa com a influenciadora Grazi Mourão, na ocasião os dois teriam trocados beijos e carinhos no evento, a influencer depois da repercussão soltou uma série de vídeos que conta não lembrar de nada que teria acontecido.

Oi Deolane, bom dia florzinha. Olha só, ouvi você falar sobre mim e percebi muito ódio nas suas palavras, não por quê, porém, estou aqui lhe dando uma oportunidade de melhor entender, se assim você quiser”, começou o mendigo. “A Band me pediu que eu contasse detalhadamente tudo o que aconteceu naquele dia e que seria cortado o que fosse impróprio para ir ao ar”, publicou.

Deolane acabou entrando na briga e entrou em contato com a advogada do casal da polêmica inicial, e se ofereceu para ajudar no caso para não serem prejudicados pelas atitudes do mendigo do amor.

“Givaldo, o famoso mendigo. Mendigo por opção, né querido? Porque tem habilitação categoria D, daria um ótimo motorista, uma dicção perfeita, fala muito bem, e tem força nos braços para trabalhar, mas prefere usar para outras coisas, né? Givaldo, a minha vida com a sua não tem nada em comum, nunca queira comparar o que aconteceu na sua, quando você auxiliou e propagou a notícia para se sobressair foi isso o que você fez”, começou

Para se defender da cantora, Gilvado fez uma série de stores no Instagram, respondendo todas as perguntas que recebeu desde então.

Reprodução