Globo vende todos os patrocínios do BBB 24 e faturamento já passa de R$ 1 bilhão

Ao todo, serão 15 patrocinadores fixos e mais quatro já acertados para marcas atreladas a dinâmicas. Valor arrecadado ultrapassa R$ 1 bilhão

Gabriel Vaquer

Aracaju – SE

A Globo anunciou nesta sexta-feira (27) que já comercializou todas as cotas de patrocínio do Big Brother Brasil 24, que tem previsão de estreia para o próximo mês de janeiro na emissora.

Ao todo, serão 15 patrocinadores fixos e mais quatro já acertados para marcas atreladas a dinâmicas. O valor arrecadado já é acima de R$ 1 bilhão. Oportunidades de ações de merchandising avulsas ainda estão disponíveis para interessados e devem aumentar a arrecadação.

Foram quatro categorias de patrocínio vendidas pela Globo. CIF, iFood e Latam estreiam como patrocinadores no BBB 24. O iFood chegou a fazer dinâmicas no ano passado, mas agora pagou mais caro para ter mais exposição.

Já as empresas Ademicon, Amstel, Chevrolet, Downy, Esportes da Sorte, Hypera Pharma, Mc Donald’s, Mercado Livre, Pantene, Rexona, Seara e Stone, que patrocinaram a atração no ano passado, seguem para 2024.

Nas dinâmicas, a marca de manteiga Delícia e a Nestlé vão patrocinar o Tá na Mesa, grupo que tem vantagens de comer o que quiser no programa. A Oi Fibra comprou o Cine BBB, que estará no cinema que será exibido para a toda a casa.

A grande novidade é a presença da rede social Kwai na Turbinada do Líder. O Kwai já é patrocinador do reality show A Fazenda 15, da Record, que vai anunciar em uma atração da maior emissora do país pela primeira vez.

Todas as cotas subiram de preço, numa média de 9%. A Cota Big, considerada a mais cara, custou R$ 114 milhões para os patrocinadores. Ela garante exposição em todas as mídias onde o BBB 24 estará.

Já a Cota Camarote, que dá menos exposição em TV aberta, mas garante presença mais forte no digital, custou R$ 87,4 milhões. Por fim, a Cota Brother, a mais barata e que garante uma ação exclusiva durante um momento chave do reality show. Ela foi comercializada por R$ 20,6 milhões.