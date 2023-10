Mirela Janis sofre golpe de R$7 mil em compra de ingressos do RBD no Brasil

A influenciadora já foi no show da banda em LA, nos EUA, e estava apostando que conseguimos ingresso para ver eles de perto no Brasil

Mirela Janis caiu no golpe dos ingressos fantasmas para o show do RBD no Brasil. A influenciadora contou detalhes sobre o golpe em suas redes sociais e disse que gastou R$7 mil nos ingressos falsos. Mirela ainda conta que não recebeu seu dinheiro de volta e nem os ingressos , mas que vai atrás dos seus direitos.

“Eu me lasquei. Paguei R$ 3,5 mil no ingresso de um camarote que era open bar, open food e ainda tinha acesso para pista premium. Ainda comprei para minha amiga porque ela me pediu, gastei R$ 7 mil, e o camarote é golpe. Ninguém responde o e-mail, eu não recebi meu ingresso, eles não devolvem o dinheiro”, explicou Mirela.

“Eles não enviam nem os ingressos e nem devolvem o dinheiro. Vou atrás dos meus direitos”, escreveu a influencer em um story. “Além de ser R$ 7 mil, minha amiga e eu íamos comemorar o aniversário dela lá. Estou arrasada”, completou.