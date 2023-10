Kim Kardashian fatura milhões com coleção de roupas íntimas masculinas

Para divulgar a coleção, Kim apostou em nomes conhecidos do mundo dos esportes, como o jogador Neymar

Folhapress

São Paulo – SP

A socialite Kim Kardashian lançou nesta quinta-feira (26) a Skims Men, coleção de roupas íntimas masculinas, e já está colhendo bons resultados.

Fontes ouvidas pelo site TMZ disseram que o lançamento da coleção se tornou o maior dia de vendas desde que a Skims foi lançada, em 2019.

De acordo com o site, foram recebidos 25 mil pedidos nos primeiros cinco minutos de lançamento da linha, o que gerou um lucro milionário para a empresária.

Para divulgar a coleção, Kim apostou em nomes conhecidos do mundo dos esportes, como o jogador Neymar.

A amizade ente Neymar e Kim Kardashian vem sendo comentada na internet. A socialite e seus filhos assistiram a um jogo do PSG (antigo time do brasileiro) no Japão e até ganharam a camisa do jogador, o que fez os internautas vibrarem. Os fãs do reality show The Kardashians poderão ver os bastidores do encontro nos próximos episódios.

Além de Neymar, posaram para a campanha o atleta de futebol americano estadunidense Nick Bosa e o astro de basquete canadense Shai Gilgeous-Alexander.