Larissa Manoela fala pela primeira vez após entrevista polêmica

A atriz abriu o seu coração após expor a relação perturbadora que vivia ao lado dos pais

Depois de chocar o Brasil com os fatos sendo jogados aos 4 ventos, Larissa Manoela aparece nas redes sociais para dar o ar da graça e agradecer todos o carinho que recebeu dos seus fãs e amigos. Vale lembrar que na entrevista ela detalhou as porcentagens que os pais exigiam dela, fora uma “mesada” de 10 anos.

“Quero usar esse meu espaço pra agradecer todo o apoio que venho recebendo desde a minha entrevista concedida ao Fantástico ontem. Quero que saibam que estou bem, seguindo a vida com foco no futuro e alinhada ao meu propósito. Recebi todo o amor que me mandaram em forma de mensagens e homenagens”, escreveu a estrela.

Ela ainda completou: “Sem dúvidas passar por toda essa situação delicada sem essa grande rede de apoio que se formou aqui seria bem mais difícil. Agradeço profundamente aqueles que se sensibilizaram com a minha história. Tenho muito orgulho de ter chegado até aqui”, concluiu a atriz.