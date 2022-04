Gkay e Álvaro conhece closet de Deolane Bezerra

A dupla mostrou nos stories do Instagram as peças de roupa e os acessórios da advogada, incluindo um relógio de R$ 79 mil

A humorista Géssica Kayane e o amigo Álvaro visitaram a casa da advogada Deolane Bezerra e mostraram um closet luxuoso com itens de grife da influenciadora.

Por meio dos stories do Instagram, os amigos exibiram em detalhes o cômodo da ex-mulher do cantor MC Kevin, incluindo um relógio da marca Rolex de US$ 17 mil, cerca de R$ 79 mil na cotação atual.

“Olha isso aqui? Luxo, poder, ouro, fama, glamour”, brincou Álvaro. “Se você quebrar, a Deolane só usa ouro. Cadê o Rolex que ela usa?”, completou Gkay.

Deolane logo mostrou o item de luxo. “Ganhou de quem esse Rolex?”, perguntou a humorista.

“Um closet desse compra três casas, não compra, não?”, continuou Álvaro ao mostrar bolsas de grifes como Louis Vuitton, Chanel, Dolve & Gabbana, Gucci e outras. “A doutora está estourada”, brincou Gkay. “E o cartão também”, completou o amigo.