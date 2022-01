Gil do Vigor defende educação e programas sociais para Brasil voltar a crescer

“Se a confiança do brasileiro nas pessoas que estão assumindo os cargos não mudar, as coisas nunca vão para a frente”, acrescentou

O ex-BBB e economista, Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, 30, defendeu investimentos em educação e em programas sociais para o crescimento do Brasil. Em participação do programa Altas Horas (Globo), na noite deste sábado (8), ele afirmou também, sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro (PL), que o cenário político do país é muito incerto e isso atrapalha a economia.

“Como economista eu sei que coisas precisam ser feitas, medidas tomadas. Por exemplo, o país estava super gastando, então, a gente precisa controlar os gastos. Mas vamos controlar os gastos cortando da educação? Mas a educação é a base de tudo. Se eu corto da educação, como o país vai conseguir inovar?”, indagou.

“Se o cenário político do Brasil não mudar, se a confiança do brasileiro nas pessoas que estão assumindo os cargos para nos representar não mudar, as coisas nunca vão para a frente”, acrescentou.

Segundo ele, as transformações precisam começar na base. “E não acabar com programas sociais. Quando a gente se humanizar e acabar com a miséria, acabar com a fome, aí independentemente de PIB E crescimento, o Brasil vai melhorar”, afirmou ele, sendo muito aplaudido pelo público.