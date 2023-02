Frota vai dirigir transmissão do desfile das campeãs de SP na TV Cultura

‘É um prazer poder estar de volta à TV’, diz ator e ex-deputado

MÔNICA BERGAMO

O ex-deputado federal Alexandre Frota vai dirigir, pelo segundo ano consecutivo, a transmissão do desfile das campeãs do Carnaval de São Paulo realizado pela TV Cultura. As escolas voltam a desfilar no Sambódromo do Anhembi no sábado (25).

“É um prazer poder estar de volta à TV, em mais um ano, fazendo um trabalho que eu sei que dá muito certo, prestigiando o samba de São Paulo”, afirma ele à reportagem. Frota também é o responsável pela coordenação da atração.

A transmissão terá início às 23h, após o especial de 30 anos do Castelo Rá-Tim-Bum. Serão 20 câmeras espalhadas no sambódromo para acompanhar as agremiações. Já a apresentação será realizada por repórteres da emissora como Cris Guterres, Adriana Couto e Cunha Júnior.