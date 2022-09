Foo Fighters toca com filho de Taylor Hawkins em tributo ao baterista

O garoto de 16 anos participou de um evento em homenagem ao pai neste sábado (3), no estádio de Wembley, em Londres

Nos momentos finais de um show do Foo Fighters em tributo a Taylor Hawkins, baterista da banda de rock que morreu, em março, o filho do músico, Shane Hawkins, subiu ao palco para tocar bateria na música “My Hero”.

O garoto de 16 anos participou de um evento em homenagem ao pai neste sábado (3), no estádio de Wembley, em Londres. O vocalista Dave Grohl apresentou Shane dizendo que “nunca viu alguém bater mais forte na bateria do que o rapaz”.

Durante cinco horas, a banda tocou um repertório de músicas que contou com a participação de convidados como Travis Barker, do Blink-182, Krist Novoselic, do Nirvana, Brian Johnson, do AC/DC e John Paul Jones, do Led Zeppelin.

O show foi transmitido pelo canal da MTV internacional no YouTube e a gravação estará disponível, a partir desta segunda (5), no Paramount+, PlutoTV e MTV.

Um segundo evento será realizado no dia 27, em Los Angeles. Em ambos, a arrecadação será destinada a instituições de caridade escolhidas pela família de Hawkins.

Taylor Hawkins morreu, aos 50 anos, em março deste ano. Ele foi encontrado sem vida em um hotel em Bogotá, na Colômbia, onde a banda de rock se apresentaria. De acordo com investigadores, Hawkins tinha dez substâncias entorpecentes em seu organismo, o que teria provocado nele um ataque cardiovascular fatal. O grupo também tocaria no Lollapalooza Brasil dias depois.