Anitta usa blusa transparente e mostra demais

Em vídeos postados por ela, é possível ver a artista indo até a apresentação do amigo com uma roupa que não esconde seus seios

A cantora Anitta participou de um show de Léo Santana em Miami, mas acabou escolhendo uma blusa transparente que a fez mostrar demais.

Em vídeos postados por ela, é possível ver a artista indo até a apresentação do amigo com uma roupa que não esconde seus seios. Rapidamente os vídeos viralizaram na internet.

Em nenhum momento ela parece se importar com a transparência. Após dançar com Santana, Anitta deixou o local de shows com muitos amigos e pediu que uma pessoa sóbria a levasse embora.