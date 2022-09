Orquestra traz do Hino Nacional ao rock em setembro

“Abriremos com um concerto celebrando o bicentenário da Independência do Brasil, com clássicos da música brasileira”, anuncia o maestro Cláudio Cohen

A Orquestra Nacional do Teatro Claudio Santoro (OSTNCS) está com uma programação recheada em setembro (confira abaixo). “Abriremos com um concerto celebrando o bicentenário da Independência do Brasil, com clássicos da música brasileira, e ainda teremos os concertos chinês e italiano, trazendo composições e excelentes solistas desses países”, anuncia o titular da Orquestra, maestro Cláudio Cohen.

Sobre os solistas estrangeiros, ele destaca o pianista chinês de 10 anos de idade Zeming Wu e o violinista italiano Giuseppe Gibboni, vencedor do prêmio Paganini, competição internacional de violino realizada na Itália. Ainda como parte da programação de setembro, está o “Rock Sinfônico”, em que a Orquestra será acompanhada pelos guitarristas Dillo Araújo, Marcelo Barbosa, Haroldinho Mattos e o baterista Ticho Lavenere, na apresentação de sucessos de rock internacional e nacional. “Para encerrar o mês, ainda teremos os jovens talentosos Nathan Yohan (trompista da OSTNCS) e o maestro Eliel Ferreira, da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás”, salienta Cohen.

Prodígios

O concerto chinês apresenta o jovem prodígio Zeming Wu, que toca piano desde os seis anos de idade, demonstrando, desde muito cedo, o entusiasmo e a paixão pela música. Caminho parecido do outro solista Chao Bin, que começou a tocar violino também aos seis anos. Estudou no Conservatório Central de Música de Pequim, onde se diplomou com distinção e foi nomeado professor como o docente mais jovem do quadro. Concluiu o mestrado em música no Mannes College of Music de Nova Iorque.

O italiano Giuseppe Gibboni, que se apresenta com a Orquestra no concerto italiano, graduou-se aos 15 anos com uma dezena de premiações e menções honrosas no Conservatório Martucci de Salerno. Aos 14 anos, foi admitido na Accademia Stauffer de Cremona e em 2016 recebeu o diploma de honra nos cursos de especialização na Accademia Musicale Chigiana de Siena. Desde então, frequenta a Academia Internacional L. Perosi de Biella, na Itália.

Rock brasileiro

Haroldinho Mattos é um guitarrista nascido em Minas Gerais, que se formou, entre seu estado natal e Brasília, como autodidata no instrumento. Influenciado por Jimi Hendrix e David Gilmour, da banda inglesa Pink Floyd, integrou a brasiliense “Mel da Terra”. Luthier, Haroldinho fabrica guitarras sob encomenda. “É a minha segunda participação. Sinto-me imensamente honrado e feliz, junto com esses guitarristas, meus amigos, e os fantásticos músicos da Orquestra. Tocar com esse grupo é sensacional”, diz o músico.

O também guitarrista, compositor e produtor musical Dillo Araújo afirma que tocar com os amigos e a Orquestra tem o sentido de uma celebração. “Já toquei com a OSTNCS várias vezes. Tive o prazer de trabalhar com o maestro Sílvio Barbato – que estudou composição e regência com Claudio Santoro – no projeto Trampa Sinfônica. É um ambiente que já conheço e de que gosto muito”, complementa.

Programação da OSTNCS em setembro:

06/09: Concerto Bicentenário

“Hino Nacional Brasileiro”

Carlos Gomes – Abertura de “O Guarani”

Jose Mauricio Abertura

Dom Pedro I – Abertura

“Aquarela do Brasil”

“Trenzinho do Caipira”

“Eduardo e Mônica”

“Toca Raul”

“Gonzagueana”

“Festa do Interior”

P. I. Tchaikovsky, “Abertura 1812”

Regência: Maestro Cláudio Cohen

Teatro Plinio Marcos

20h

Acesso por ordem de chegada

13/09: Concerto Chinês

Butterfly Lovers – “Concerto para violino e Orquestra”

Solista – Bin Chao

Yellow River – “Concerto para piano e Orquestra”

Solista – Zeming Wu

Regência: Maestro Cláudio Cohen

Teatro Plinio Marcos

20h

Acesso por ordem de chegada

17/09: Rock Sinfônico

1 – Beatles Forever

2 – Scorpions- “Still loving you”

3 – Eric Clapton/ George Harrison – “While My guitar gently weeps”

4 – Led Zeppelin – “Stairway to Heaven”

5 – Van Halen- “Jump”

6 – Rush – “Tom Sawer”

7 – Stones – “Satisfaction”

8- Queen – Medley Orchestra

9- Guns N’ Roses – “Sweet Child O’ Mine”

10- Toca Raul, Medley de Raul Seixas

11- Pink Floyd – “Another Brick in the Wall”

12 -Dire Straits – “Sultans of Swing”

13- Legião Urbana – “Eduardo e Mônica”

14- Legião Urbana – “Que Pais é esse?!”

15- “Hotel Califórnia”

Regência: Maestro Cláudio Cohen

Haroldinho Mattos, Marcelo Barbosa, Dillo Araújo (Guitarras)

Ticho Lavenere (Bateria)

Torre de TV

18h

Acesso livre

20/09: Concerto Italiano

G. Rossini – “La Scala di Seta” – Abertura

Niccolò Paganini -“Concerto para Violino nº 1”

Solista – Giuseppe Gibboni (violino)

F.Mendelssohn – “Sinfonia nº 4 ‘Italiana'”

Regência: Maestro Cláudio Cohen

Teatro Plinio Marcos

20h

Acesso por ordem de chegada

27/09: Concerto

L.V.Beethoven – “Abertura Coriolanus”

Richard Strauss – “Concerto nº 1 para Trompa e Orquestra”

Solista Nathan Yohan

Robert Schumann – “Sinfonia nº 2”

Regência: Eliel Ferreira

Teatro Plinio Marcos

20h

Acesso por ordem de chegada