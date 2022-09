Ao lado de Gabriel Sater, Padre Fábio de Melo brinca: “De diabo ele não tem nada”

O sacerdote registrou esse encontro e brincou enaltecendo o pai do ator, Almir Sater

A amizade inesperada veio! Nesta sexta-feira (02), o cantor Padre Fábio de Melo surpreendeu alguns de seus seguidores ao postar em seus Instagram uma foto acompanhado de Gabriel Sater, o ator que interpreta o personagem Trindade, na novela Pantanal. Na trama, Trindade tem um pacto com o diabo, que é chamado de Cramulhão.

O sacerdote registrou esse encontro e brincou enaltecendo o pai do ator, Almir Sater. “De diabo ele não tem nada, pois aprendeu com o pai que o diabo a gente expulsa é com amor”.

Na legenda do post, o padre ressalta a sua admiração pelo pai de Gabriel e diz ser gratificante ver nele atributos que há em seu pai. “O pai deste menino sempre foi uma das minhas maiores inspirações na música. @oficialalmirsater é um mestre que segue contribuindo na educação da minha sensibilidade, da minha musicalidade. Já tive a honra de gravar muitas de suas obras.”

Ele ainda brincou, dizendo que no dia em que a foto foi tirada, a atriz Fernanda Paesleme incentivou a campanha para que o padre “exorciza-se” o Cramulhão, mas completou afirmando que ao contrário do personagem, o ator estava bem longe de ser comparado com o diabo.