Felipe Neto pede perdão a Dilma por falas agressivas contra ela em 2017

Youtuber, alvo de bolsonaristas, teve encontro com ex-presidente

O youtuber e empresário Felipe Neto, 34, se encontrou com a ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff e pediu desculpas por um dia já ter feito vídeos em que falava mal dela, de Lula e do PT. Em registro publicado em suas redes sociais, Neto disse que ela o perdoou.

“Ontem pude olhar nos olhos da Presidenta Dilma e pedir perdão. Perdão por ter propagado o antipetismo, o discurso golpista e o ódio à esquerda”, revelou. “O amor que ela me deu em retorno foi algo que nem consigo explicar a vocês. É esse amor que vai vencer dia 2”, concluiu ele em referência ao resultado da eleição no próximo final de semana. Em resposta, Dilma escreveu: “O amor vai vencer e o Brasil será feliz de novo”.

No fim de agosto, o nome do influenciador foi citado em postagens de vídeos antigos que o mostravam falando mal do Lula, da Dilma e do PT. Em trechos que foram compilados de opiniões anteriores de Neto, era possível notar que o influenciador costumava criticar quem era eleitor do partido e até chegou a chamar a classe artística de “imbecil” por, na visão dele, “achar que o Lula tirou o país da miséria”.

Os vídeos eram verdadeiros e de 2017, mas Felipe Neto foi às redes sociais para dizer que ele mudou de opinião hoje em dia e que “eles [eleitores de Jair Bolsonaro] estão desesperados resgatando meus vídeos do passado anti-PT”.

Felipe Neto já havia compartilhado no último domingo (25) fotos de um encontro dele com o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. “É hora de vencer o ódio! É hora do amor superar tudo! Lula 13 no primeiro turno!”, escreveu o youtuber na legenda da foto postada nas redes. Lula publicou a mesma foto com a legenda: “Vamos juntos, Felipe Neto! Feliz com nosso encontro, seu apoio e confiança. Um abraço”.