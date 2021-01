Fã idosa do documentário de Anitta processa a cantora e a Netflix

PUBLICIDADE

Dona Maria Ilza de Azevedo, a fã idosa da Anitta que aparece em um dos episódios do documentário da cantora na Netflix, entrou com uma ação judicial contra a Poderosa e a plataforma de streaming.

No processo, os advogados de dona Maria Ilza afirmam que ela estava internada no CTI de um hospital por conta da COVID-19, e que soube que sua imagem estaria sendo veiculada na série documental ‘Anitta – Made in Honorio’ após receber ligações de parentes e vizinhos que, em sua maioria, zombavam de sua aparição no vídeo e alguns, inclusive, teriam questionado sua sanidade mental.

Os advogados da idosa tratam o episódio em que ela aparece na sala da Anitta, como se tivesse ido até lá sem a autorização da cantora, como uma situação de ‘caráter jocoso’, passando posteriormente a ridicularizar sua imagem, pois dá a entender que Maria Ilza entrou na mansão de Anitta sem a autorização desta, como se fosse uma verdadeira intrusa.

