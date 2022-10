Casa Aerada Varjão recebe exposição “Formas de Antecipar um Fim”

A abertura será no dia 15, das 17h às 22h. A entrada é franca durante todos os dias de visitação

A mostra “Formas de Antecipar um Fim” chega à Casa Aerada Varjão no próximo dia 16 e fica até 13 de novembro. A abertura será no dia 15, das 17h às 22h. A entrada é franca durante todos os dias de visitação.

“Formas de Antecipar um Fim” apresenta o trabalho de cinco jovens artistas de Brasília e suas reflexões individuais e coletivas sobre experiências diante do isolamento da pandemia de 2020. Saiba mais sobre os criadores:

Débora Passos, por meio do bordado livre, apresenta formas que remetem a corpos femininos e vegetais, às memórias e ancestralidades e ao sonhar

Igor Martinez pratica a ética do olhar atento, revelando paisagens da cidade através da janela – seja da casa, seja da lente fotográfica – em pinturas e desenhos

Moreno Lago verte a inclemência da sociedade em obras que agregam pintura e desenho em composições marcantes

Rafael Brocchini reativa o que foi quebrado para expressar sua intimidade com o mundo, revelando questionamentos existenciais que acessam a coletividade, seja por meio da criação de objetos, do desenho ou da gravura

Samantha Canovas desfaz o que foi tramado, reinventando estruturas prévias, re-textualizando o tecido e trazendo esse material para o campo escultórico

Juntos, os cinco artistas propõem a ampliação de suas próprias estéticas e processos, colocando em prática ações coletivas, compartilhando impressões sobre a antecipação do fim através da criação.

Casa Aerada Varjão

A Casa Aerada Varjão, o novo espaço autônomo de Arte Contemporânea do Distrito Federal, abriu suas portas em novembro de 2021 com uma exposição coletiva com sete artistas consagrados da cidade. Idealizada pelo casal, Andreza Barbosa, professora de artes da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e Miguel Simão, artista plástico e professor de escultura da UnB, a Casa Aerada Varjão propõe-se como um local de convivência, aberto ao público, com atividades relacionadas à produção, pesquisa, ensino, orientação e exposições para toda a região do Distrito Federal.

Serviço

Exposição “Formas de Antecipar um Fim”

Mostra coletiva com os artistas Débora Passos, Igor Martinez, Moreno Lago, Rafael Brocchini e Samantha Canovas

Local: Casa Aerada Varjão (Quadra 1 – Conjunto “B” – Casa 06 – Varjão – Brasília – DF)

Abertura: 15 de outubro de 2022 (sábado), das 17 às 22 horas

Visitação: De 16 de outubro a 13 de novembro de 2022

Quintas e sextas, das 17 às 20 horas | sábados e domingos, das 15 às 19 horas

Entrada franca

Classificação: Livre

Horários especiais previamente combinados via e-mail [email protected]

Instagram: www.instagram.com/casaaeradavarjao/