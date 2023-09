6ª Mostra Sesc de Cinema no DF tem início no dia 2 de outubro

Evento vai até 07 de outubro no Sesc da 504 Sul. No período, serão exibidas gratuitamente as 15 obras selecionadas no DF

Uma das principais iniciativas de incentivo ao cinema independente no Brasil, a Mostra Sesc de Cinema (MSDC) chega à 6ª edição. No Distrito Federal, a MSDC homenageia, neste ano, a artista Lydia Garcia, pioneira no ensino de música na rede pública de ensino. A mostra acontece de 02 a 07 de outubro no Sesc da 504 Sul. No período, serão exibidas as 15 obras selecionadas no DF.

Em todo o país, foram registradas 1.575 inscrições e selecionados 343 filmes nas etapas estadual, regional e nacional, sendo 206 de cineastas homens e 137 cineastas mulheres.

O diretor regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo, ressalta que o volume de obras inscritas demonstra a riqueza do audiovisual brasileiro. O gestor também lembra que é papel do Sesc tornar democrático o acesso à cultura. “Apoiar o cinema independente no Brasil não apenas enriquece a produção cinematográfica, mas também contribui para o enriquecimento cultural, social e econômico do país como um todo. É uma parte essencial do ecossistema cinematográfico brasileiro e deve ser continuamente incentivado e apoiado”, afirmou.

