Casa Baco Music Festival se encerra nesta semana

De quinta (28) a sábado (30), artistas locais de MPB e jazz encerram a agenda com chave de ouro

A temporada Music Festival do restaurante Casa Baco chega ao fim neste fim de semana. De quinta (28) a sábado (30), artistas locais de MPB e jazz encerram a agenda com chave de ouro.

Na quinta (28), é dia de MPB e Jazz Instrumental com Duo Sarará Santos e Ruda Lobão; já na sexta-feira (29), quem sobe ao palco é a dupla do Choro Pesado, nascida a partir do encontro do bandolinista Dudu Maia com o baterista Thiago Cunha; o encerramento, no sábado (30), fica sob responsabilidade de Renato Araújo e banda, que vai misturar jazz e samba em grande estilo.

Tatiana dos Anjos, curadora musical do evento, promete que, após o encerramento, a Casa Baco lançará novo projeto.

Serviço:

Casa Baco Music Festival

No restaurante Casa Baco – shopping CasaPark (SGCV Sul 12/22, Guará, Brasília-DF)

De quinta (28) a sábado (30)

A partir das 19h30

Couvert artístico: R$ 18