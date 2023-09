Campanha pela aprovação da PEC 504 promove exposição fotográfica sobre a Caatinga, o Cerrado e o Rio São Francisco

A atividade faz parte da série de ações promovidas pela Campanha Nacional em Defesa do Cerrado e a ASA (Articulação Semiárido Brasileiro)

Na semana do aniversário do Rio São Francisco (04 de outubro), a exposição fotográfica “Riqueza presente, herança futura: o vai e vem do Velho Chico entre a Caatinga e o Cerrado” convida o público a percorrer o caminho de dois biomas fundamentais para a vida na Terra: o Cerrado e a Caatinga. A atividade faz parte da série de ações promovidas pela Campanha Nacional em Defesa do Cerrado e a ASA (Articulação Semiárido Brasileiro) para pressionar a aprovação imediata da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 504/2010, que propõe incluir o Cerrado e Caatinga no rol das regiões ecológicas reconhecidas como patrimônio nacional.

A principal ferramenta de mobilização da campanha é o abaixo-assinado pela aprovação da PEC 504 aberto pela Campanha Nacional em Defesa do Cerrado na plataforma Change.org em 2017, e que soma hoje mais de meio milhão de assinaturas: https://www.change.org/aprovapec504. O objetivo é chegar a um milhão de adesões e entregá-las em mãos, até o próximo ano, a parlamentares responsáveis pela votação do projeto de emenda constitucional.

Serviço:

Exposição fotográfica “Riqueza presente, herança futura: o vai e vem do Velho Chico entre a Caatinga e o Cerrado”.

De 02 a 06 de outubro, Espaço Mário Covas, Anexo II, Câmara dos Deputados – Brasília/DF.

Abertura oficial: 03 de outubro, às 14h.