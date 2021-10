Ex-marido de Andressa Urach diz que ela ‘estará todas as noites em casa’

As polêmicas envolvendo o conturbado casamento de Andressa Urach e Thiago Lopes parecem longe do fim

As polêmicas envolvendo o conturbado casamento de Andressa Urach e Thiago Lopes parecem longe do fim. Na noite desta sexta-feira (1º), o oficial de justiça com quem a modelo se casou em dezembro de 2020 usou o Instagram Stories para dar um recado sobre a nova rotina da modelo. “Informo que Andressa Urach estará todas as noites em casa com a sua família”, escreveu.

Ele postou ainda duas mensagens. O trecho bíblico: “eu vos escrevi porque sois forte e tendes vencido o maligno 1 João: 2:14” e se defendeu de acusações que apontam que todos os problemas expostos pelo casal nos últimos dias tinham como objetivo deixá-los em evidência.

“Não me submeto a nenhum tipo de jogada de marketing. Não sou atração de ninguém concedendo entrevistas a programas de TV e a blogs. Por favor, cancelem-me”, finalizou. Urach também usou as redes sociais para se manifestar.

“Meu ex-marido se arrependeu de me deixar grávida! Disse que vai cuidar de mim e do bebê. Obrigada a peocupação de todos”, escreveu também na noite desta sexta-feira.

Ela anunciou que estava se separando de Lopes no dia 24 de agosto. Desde então, ambos tornaram públicas as brigas deles, especialmente depois que a modelo usou as redes sociais para anunciar que “Ímola voltou”, se referindo ao nome que usava quando se prostituía e também divulgando que se apresentaria em uma boate de entretenimento adulto no Rio Grande do Sul, local do qual foi retirada pelo ex-marido com a ajuda da polícia.

Anteriormente, Lopes já tinha usado as redes sociais para acusar a organizadora do concurso Miss Bumbum de fumar e de se prostituir grávida. “Que tipo de pessoa em sã consciência volta a se prostituir grávida? Que tipo de pessoa volta a fumar em plena formação do feto? Estou orando e jejuando pela vida do meu filho”, disse na noite desta quarta-feira (29), ele que espera Leon com a agora ex-mulher.

Na sequência, se defendeu das acusações de tê-la traído e deixado a casa. “Não abandonei a casa. Estou aqui administrando e sustentando a casa como sempre fiz. Nunca faltou nada e não faltará. Vivemos em abundância e agradeço à Deus por isso. Quem está fora de casa neste momento é a Andressa. E todos sabem onde ela está”, disparou.

Urach disse também nesta quarta, por meio de suas redes sociais, que está sendo ameaçada pelo ex-marido. Ele nega. O F5 apurou que ela ainda não entrou com nenhuma ação contra o ex-marido, mas nada está descartado. No Instagram Stories, a modelo publicou trechos de conversas no WhatsApp que teria trocado com Lopes. Em uma das mensagens, ela diz que o ex a traiu e também foi o responsável por pedir a separação.

“Quem se separou foi você, me deixou grávida e me traiu. E ainda me humilhou falando que ia me ajudar com um pouco de dinheiro, sabendo que eu não tinha como me sustentar”, afirma ela. Na resposta exposta pela modelo, Lopes diz que não vai perdoar a ex-mulher: “Tu não conhece a minha fúria. Não volta para casa.”

Em outro trecho da conversa, ele afirma que Urach abandonou o filho mais velho dela, fruto de um relacionamento anterior da gaúcha. “Tá passando fome lá.” Ela rebate dizendo que deixou comida.

A modelo também escreve que o ex-marido deixou de pagar o plano de saúde dela e do adolescente. “Só estou expondo porque estou sendo ameaçada”, escreve Urach. Lopes, por meio do seu Instagram, respondeu que nunca traiu a ex-mulher e que ela está “transtornada”. “Sequer estou em casa. Pelo que percebo três motivos levaram a Andressa a ficar assim: 1-) espiritual; 2-) transtorno crônico de personalidade (borderline) e 3-) gestação”, escreveu ele na ocasião.