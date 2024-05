Sustentabilidade e cultura Festival Afro Verde

Música e preservação ambiental em alta. Esse é o lema do Festival Afro Verde, evento cultural que desembarca no Paranoá, neste fim de semana. A iniciativa celebra a diversidade cultural e musical afro-brasileira, no Centro de Atletismo do Paranoá. Com entrada franca, a programação levará à cidade dois dias de muita música, arte e cultura e, tem como um dos pilares, a igualdade racial, em comemoração detrimentodo Dia da Liberdade da Escravatura, 13 de maio.

Entre as atrações confirmadas estão nomes festejados da cena musical do DF, como Misael, Nego Rainer, Dhi Ribeiro, Pacificadores, Tropa de Elite, Marquinho Smurphies Disco Clube, Nego Dê e Liberdade Condicional. Cada artista traz uma identidade única ao evento, garantindo uma experiência diferenciada ao público.

O produtor do Festival, Fernando Fernandes, explica que o Afro Verde tem como objetivo proporcionar diversão, cultura e entretenimento em áreas fora do eixo central de Brasília. “Fomentar a cultura e propiciar momentos de arte e música à população do Paranoá, Itapoã e redondezas é a nossa intenção”.

Festival Afro Verde

Sábado (25/5), às 19h, e domingo (26/5), às 14h, no Centro de Atletismo do Paranoá. Entrada: gratuita.

Informações: 61 8187-4400.