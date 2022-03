Stand Up Comedy no Dia Internacional da Mulher

O espetáculo composto por um time feminino acontece hoje, dia 8 de março, às 20 horas, na Comunidade Criativa Infinu BSB – 506 SUL

Elas se cansaram do silêncio, da delicadeza de falar “baixinho”, ou do não poder falar nada. Perceberam o quanto suas vozes eram altas e o quão inteligente elas eram.

Sabem das suas forças e de seus potenciais, não se contentam em andar nos trilhos. Vão para qualquer lugar e arrancam risadas por onde passam.

Viram outros caminhos e não conseguiram mais seguir em linha reta. Vestiram a liberdade!

Se perderam algumas vezes (mas quem nunca né?) mas quando estavam perdidas foi o momento em que elas se reconheceram e evoluíram mais. Mulheres que sorriem com os olhos e que olham com a alma. Que tocam com o coração com casos, piadas ou com uma simples canção. Que vão além do seu hoje próprio limite. Mulheres que se desafiam. Que quando querem, fazem!

Elas cansaram de esperar e foram buscar… Hoje ocupam lugares importantes!

Foto/Reprodução

Por esses e diversos motivos, é que vocês não podem perder a oportunidade de assistirem aos shows de mulheres incríveis que mandam muito no quesito comédia! Venham celebrar e se divertir com a histórias e piadas sobre o mágico e cômico universo feminino.

Em nossa próxima edição, Dia Internacional da Mulher, teremos a honra de receber um verdadeiro “Dream Team” composto por 05 mulheres humoristas que fazem acontecer no cenário de Stand Up Comedy da Capital Federal.

Serviço

Elenco: Ste Marques, Fabíola Goulart, Thaís Strieder, Ana Paula Ferreira & Simonia Queiroz

Data: 08 de março – 20h (Chegar até 19h45)

Local: Comunidade Criativa Infinu BSB – 506 SUL

Foto/Reprodução

Venda de Ingressos aqui

Valor antecipado: R$30

Valor na porta: R$35

Lotação: 50 pessoas

Contato para mais informações: (61) 996526540