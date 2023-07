Simpósio de Bateristas e Percussionistas traz imersão musical gratuita a Brasília

Evento reúne renomados profissionais para workshops e apresentações musicais

O cenário musical de Brasília se prepara para receber o Síncope 2023, o 2º Simpósio de Bateristas e Percussionistas da Região Centro-Oeste. O evento, realizado pelo Coletivo Contratempo, formado pelos bateristas Marcão Britto, Ticho Lavenère e Daniel Oliveira, acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de julho, na Escola de Música de Brasília (CEP/EMB, 602 sul).

O Síncope 2023 promete ser uma experiência enriquecedora para bateristas, percussionistas, professores, estudantes e entusiastas da música de todas as idades e níveis de habilidade. Durante três dias, o público terá a oportunidade de participar de 12 workshops, 2 Masterclasses, assistir a 6 apresentações musicais, explorar uma exposição permanente de livros e discos, além de conhecer stands de equipamentos e instrumentos musicais. Uma das atrações especiais será a manufatura de pratos, na qual técnicas centenárias serão compartilhadas com os presentes.

O simpósio contará com a presença de personalidades e especialistas do ramo, que conduzirão workshops e palestras, como o Prof. Dr. Elias Caires, Prof. Me. Kemuel Kesley, Prof. Mestrando Francisco Abreu, Prof. Esp. Vinícius Batista, Profa. Cristina Akashi, Prof. Fernando da Mata, Prof. Ricardinho Art, Prof. Francisco Domene, Profa. Luciana de Oliveira, Prof. Daniel Oliveira, Prof. Maurício Leite, Profa. Felícia Castelo Branco, Prof. Fio de Castro e Prof. Edinho Silva.

A programação musical do evento contará com apresentações imperdíveis, como Percussividade – Grupo de Percussão da EMB, Marcão Britto, Grupo Batalá, Duo InPulso e Bateras do Síncope. Será uma oportunidade única para apreciar performances de alta qualidade e explorar diferentes estilos e ritmos.

As inscrições para o Síncope 2023 estão abertas e podem ser feitas por meio do link. É importante ressaltar que as vagas são limitadas e as inscrições serão confirmadas por e-mail. Além disso, quem comparecer aos três dias do simpósio, com uma presença mínima de 75%, receberá certificado de participação.

Serviço:

2º Simpósio de Bateristas e Percussionistas da Região Centro-Oeste

Dias 24, 25 e 26 de julho de 2023, na

Escola de Música de Brasília (CEP/EMB, 602 sul)

Inscrições gratuitas pelo link:

https://www.sympla.com.br/sincope–2-simposio-de-bateristas-e-percussionistas-da-regiao-centro-oeste__2052821

Informações: (61) 9 9829-8060, (61) 9 9812-7246 e (61) 9 8108-3238,

[email protected]