Margot Robbie desmente ser fã da Barbie em nova declaração

Em uma entrevista à revista People, a atriz Margot Robbie, de 33 anos, surpreendeu ao revelar que não era uma grande fã da Barbie durante sua infância. A estrela, conhecida por seus papéis em filmes como “O Lobo de Wall Street” e “Aves de Rapina”, compartilhou suas experiências pessoais com a famosa boneca.

Margot afirmou: “Pessoalmente, eu não tinha nenhuma [boneca favorita] que me lembre. Minha irmã tinha e eu lembro que minha prima também. Eu brincava com as minhas primas, mas, na verdade, não era muito fã da Barbie quando criança.” Ela revelou que suas brincadeiras de criança eram mais voltadas para atividades ao ar livre e que suas bonecas eram um tanto peculiares. “Eu era mais o tipo de garota que rolava na lama. Acho que todas [as bonecas que eu escolhia] eram tão esquisitas porque não eram bem cuidadas. Eram todas Barbies esquisitas”, disse a atriz.

No entanto, Margot Robbie teve a oportunidade de estrelar o próximo filme da Barbie, dirigido por Greta Gerwig. Sobre a produção do filme, ela compartilhou: “Nunca vou esquecer, depois de conversar com Greta Gerwig [escritora e diretora] por anos, sentei-me e li o roteiro. Tinha uma brincadeira na primeira página e eu fiquei: ‘Eles [grupo Mattel responsável pela boneca Barbie] nunca vão deixar a gente fazer esse filme’. Mas eles deixaram.”

A atriz expressou sua gratidão por fazer parte do projeto e como encontrou uma inspiração terapêutica nele. “A ideia de que eu sou o suficiente. A Barbie pode ser tudo e qualquer coisa, mas, mesmo que você esteja apenas sobrevivendo, você está arrasando. Achei isso muito terapêutico”, acrescentou Margot.