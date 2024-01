Quanto estão ganhando as celebridades no BBB 24?

Meu querido amigo, Leo Dias, me ligou ontem (09) para fofocarmos sobre o início do BBB 24. O que conversamos mais foi sobre os valores exorbitantes que os famosos ganham para ficarem confinados dentro da casa mais vigiada do Brasil. Os internautas já vinham reclamando que esse ano estava com poucos famosos, mas acontece que essa foi uma decisão de Boninho para aumentar o cachê de participação de cada um deles.

As celebridades receberiam R$ 40 mil reais para assinar um contrato, que permite o uso de imagem mesmo após o fim do reality show.

Vale ressaltar que eles ficarão 3 meses confinados na casa com os anônimos. Neste ano, o elenco conta com a cantora Wanessa Camargo, a modelo Yasmin Brunet, o cantor MC Bin Laden, o pagodeiro Rodriguinho, o atleta paralímpico Vinicius Rodrigues e a influenciadora digital Vanessa Lopes.