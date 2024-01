Wanessa Camargo faz desabafo e cita Marcus Buaiz: “Me sentia impostora”

Olha ela! Depois de um discurso desse, todo mundo compra a imagem de Wanessa do povo. Aloca! Wanessa Camargo abriu seu coração e disse que se sentia impostora ao participar da high society e tentar se encaixar nos padrões impostos por eles. A artista chega a citar o seu ex-marido Marcus Buaiz no assunto.

“Quando eu comecei a minha carreira, eu sempre me sentia impostora. Esse povo que é chique, de high society. Eu casei com um cara que é da high society, convivia com famílias não sei o que, mas sempre me sentia impostora… Sabe que comecei a perceber que não era daqui? Passei muito tempo na minha carreira querendo ser aceita por essa galera”, declarou.

Ela ainda fala sobre ter aceitado o convite de Boninho. “Eu queria estar aqui justamente para mostrar esse meu lado. A Wanessa que tem ZL [Zona Leste] na veia, que tem Alphaville, Goiânia, São Paulo, que é amiga do seu Silva, sabe?”, concluiu a cantora.