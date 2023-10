Valentina Francavilla mostra como está seu corpo hoje em dia

A ex-assistente de palco do Ratinho colocou o corpo para jogo e contou detalhes sobre como está hoje em dia

Sem esconder detalhes sobre o seu corpo e tentar achar o melhor ângulo e luz, Valentina Francavilla mandou a real e mostrou que o seu corpo não tem mistérios. Hoje pela manhã me deparei com o vídeo da ex-assistente do Programa do Ratinho nas redes e vi que ela não esconde a verdade do seu público.

“Olha, quero mostrar para você como eu realmente estou, olha as celulites. Eu estou assim, exatamente assim”, disse ela em vídeo que chega a dar uma voltinha para mostrar o seu corpo.

Vale ressaltar que a musa foi muito criticada por seu novo corpo, longe de todos os padrões estéticos pregados por revistas de corpos perfeitos. Afe! Vamos ser mais reais!