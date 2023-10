DJs Doozie e Mojjo são atrações no Mezanino nesta sexta (20)

A festa começa às 23h30, e os ingressos já estão disponíveis na Bilheteria Digital, com preços a partir de R$ 40 + taxas

As atrações desta sexta-feira (20/10) no Mezanino da Torre de TV prometem colocar os brasilienses e visitantes da cidade para dançar na festa Yes We Dance. A casa receberá como headliners os DJs Doozie e Mojjo, além do residente Jays Negri.

A festa começa às 23h30, e os ingressos já estão disponíveis na Bilheteria Digital, com preços a partir de R$ 40 + taxas.

Famoso por faixas como “Daydream” e “Buy It (UTI)” e remixes como “Hey Hey Hey” e “Soy Yo”, Doozie é o nome artístico do brasiliense Rodrigo Barros, radicado em Santa Catarina e residente em três dos principais clubs de música eletrônica no país. O artista está há mais de uma década na cena da música eletrônica e já se apresentou em prestigiados clubs e grandes festivais Brasil afora, como Tomorrowland, Ultra Music Brasil, Brooklyn Mirage e Hï Ibiza.

Outro nome de peso no lineup desta sexta é Mojjo, projeto iniciado em 2017 pelo músico Gederson Quintino, que produz música eletrônica desde 2011. Residente na capital, o artista vem se destacando pela sua versatilidade nas produções tendo collabs com grandes nomes da cena como Alok, Bhaskar e Liu.

Jays Negri, por sua vez, é DJ residente no Mezanino e se dedica à música desde os 8 anos de idade e começou a trajetória na cena do EDM em 2014. Com uma vasta experiência em clubs e eventos musicais locais, o artista também é produtor musical e tem, inclusive, diversos lançamentos em gravadoras conceituadas no exterior.

Serviço:

Yes We Dance – Doozie & Mojjo

Sexta-feira, 20 de outubro

A partir das 23h30

No Mezanino BRB – Torre de TV (andar R), Eixo Monumental, Brasília

Ingressos a partir de R$ 40 + taxas na Bilheteria Digital

Mais informações: @meza.nino

Classificação indicativa: 18 anos