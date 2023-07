Rap Game Brasília reúne mais de 20 artistas do rap nacional

Evento será realizado no Bosque do Estádio Mané Garrincha, em 12 de agosto

O complexo do Estádio Mané Garrincha será palco de um dos principais festivais que exaltam a cultura Hip-Hop no país, unindo artistas nacionais e locais da cena para uma grande celebração do gênero conhecido por suas letras que retratam diversas realidades sociais, pela arte do grafite, da dança e das rimas. Este é o Rap Game Brasília.

O evento será realizado em 12 de agosto, sábado, a partir das 11h, e vai reunir mais de 20 atrações artísticas. Entre os conformados, estão Djonga, Poze do Rodo, Tasha & Tracie, Pacificadores, Major RD, MC Marechal, Sidoka, DJ Seu, Recayd Mob e GuindArt’121.

Além dos MC’s, incorporam ao festival todos os demais elementos do hip-hop, como o DJ, os B-boys mandando suas danças e o grafite, que inclusive é o principal elemento do palco. Durante todo o evento serão feitas várias ativações para entreter a galera. O evento também terá uma pista para os jovens de 12 a 16 anos.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 80.

Serviço

Rap Game Brasília

Onde: Bosque do Estádio Mané Garrincha – Acesso pelo Portão 1

Quando: 12 de agosto, sábado, a partir das 11h

Ingressos à venda pelo site Showpass a partir de R$ 80

Line-up completo e mais informações: @rapgamefestival

Evento não recomendado para menores de 12 anos